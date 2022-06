Roller: ottimi risultati a Pisa per gli atleti sammarinesi

Doppio impegno per la Federazione Roller nel weekend del 25 e 26 Giugno: il settore freestyle si è recato a Pisa per la Seconda Tappa Nazionale UISP che ha visto impegnati gli atleti Tommaso e Matilde Terenzi e D’Antonio Tania. La performance degli atleti è stata tra le migliori, portando a casa un vasto carnet di medaglie. La giornata di sabato è iniziata con la disciplina del Classic Style in cui Matilde si è classificata quinta e Tania sesta.

La giornata è proseguita con la disciplina delle Slide in cui tre atleti sono saliti sul podio: Tommaso e Tania hanno indossato la medaglia d’oro, mentre Matilde quella di bronzo. Nella giornata di domenica si sono disputate le discipline dello Speed Slalom e del Roller Cross: Matilde è riuscita ad arrivare sul gradino più alto per il Roller Cross e ha ottenuto la seconda posizione per lo Speed Slalom; Tania invece si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel Roller Cross ed è arrivata ottava in Speed Slalom; Tommaso invece nella sua categoria ha messo al collo la medaglia d’oro per il Roller Cross.

Nelle stesse giornate il settore artistico ha partecipato al campionato Nazionale Giovani Promesse della Federazione Italiana, svoltosi a Roccaraso, con le atlete Righi Michaela Romana e Benedettini Elisa. Le atlete dopo una prova pista in cui hanno saggiato una pista di dimensioni molto più grandi di quella a cui sono abituate, sono riuscite a orientarsi bene e modificare le proprie performance ottenendo risultati insperati: Michaela Romana è salita sul podio ottenendo la medaglia di bronzo e Elisa si è aggiudicata il quinto posto in classifica

