Roller Sports, al Multieventi il Trofeo Tre Torri

Domenica sui pattini al Multieventi per la seconda edizione del Trofeo Tre Torri, organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports: presenti un'ottantina di atleti di età compresa tra i 5 e i 17 anni, provenienti da varie regioni italiane. Ad aprire la giornata però è stato il campionato nazionale sammarinese, vinto da Elisa Benedettini nella categoria Allievi e da Martina Maggiore nella categoria Esordienti.

Poi il Trofeo Tre Torri, che tenendo fede al nome si divide in categorie dedicate a ognuna delle rocche del Titano, a loro volta composte da sezioni legate all'età. Nella Guaita, quella col quoziente di difficoltà più alto, vincono Chiara Ravaglia, Vittoria Cerase, Valentina Krasniqi, John Antonio Vacca – nella C Man – e Giorgia Golfieri. Nella Cesta, primo posto per Virginia Scorolli, Noemi Gabrielli, Francesca Bettini e Federica Rilli. Nella Montale, quella più semplice, titolo a Camilla Rossi, Giorgia Maurizzi e Sofia Bettini. Dominano le Polisportive La Rosa e Osteria Grande con 5 successi a testa, mentre la Flying Roller Pesaro ne porta a casa due.

Un'occasione per ricordare Elly Mattiuzzo: presente anche uno stand dedicato alla raccolta fondi “Aiutiamo a Realizzare il Sogno di Elly”, per la costruzione in Repubblica di una pista di pattinaggio a lei intitolata.