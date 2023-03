PATTINAGGIO Roller Sports, al Multieventi il Trofeo Tre Torri Un'ottantina le atlete in gara, provenienti da varie regioni italiane. Assegnato anche il titolo sammarinese.

Domenica sui pattini al Multieventi per la seconda edizione del Trofeo Tre Torri, organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports: presenti un'ottantina di atleti di età compresa tra i 5 e i 17 anni, provenienti da varie regioni italiane. Ad aprire la giornata però è stato il campionato nazionale sammarinese, vinto da Elisa Benedettini nella categoria Allievi e da Martina Maggiore nella categoria Esordienti.

Poi il Trofeo Tre Torri, che tenendo fede al nome si divide in categorie dedicate a ognuna delle rocche del Titano, a loro volta composte da sezioni legate all'età. Nella Guaita, quella col quoziente di difficoltà più alto, vincono Chiara Ravaglia, Vittoria Cerase, Valentina Krasniqi, John Antonio Vacca – nella C Man – e Giorgia Golfieri. Nella Cesta, primo posto per Virginia Scorolli, Noemi Gabrielli, Francesca Bettini e Federica Rilli. Nella Montale, quella più semplice, titolo a Camilla Rossi, Giorgia Maurizzi e Sofia Bettini. Dominano le Polisportive La Rosa e Osteria Grande con 5 successi a testa, mentre la Flying Roller Pesaro ne porta a casa due.

Un'occasione per ricordare Elly Mattiuzzo: presente anche uno stand dedicato alla raccolta fondi “Aiutiamo a Realizzare il Sogno di Elly”, per la costruzione in Repubblica di una pista di pattinaggio a lei intitolata.

