Roller Sports: Anna Rosa Marchi resta alla guida della Federazione Sammarinese

Anna Rosa Marchi resta alla guida della Federazione Sammarinese Roller Sports. L’assemblea federale, riunitasi ieri, l’ha confermata per acclamazione alla presidenza. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo: ne fanno parte Katia Morri, Linda Borgagni, Nicole Benedettini, Christian Bernardi e Francesco Tamburini. Oltre alle comunicazioni di rito, si è approvata la modifica allo statuto federale per adeguarsi alle normative della Wolrd Skate. Si sono inoltre fissate le basi per iniziare un progetto legato alla figura dell’allenatrice Elly Mattiuzzo, recentemente scomparsa.