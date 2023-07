ROLLER SPORTS Roller Sports: ventinovesimo posto per Elisa Benedettini al Campionato Italiano di Solo Dance

Si è svolto a Montesilvano, in provincia di Pescara, il Campionato Italiano Federale di solo dance di pattinaggio artistico. Per la Federazione Sammarinese Roller Sports ha partecipato Elisa Benedettini, iscritti alla categoria divisione nazionale C. Per Benedettini si è trattato di un debutto in questa competizione, essendo arrivata a classificarsi, fino a quel momento, alla fase regionale. L’emozione e l’adrenalina della gara hanno accompagnato l’atleta sammarinese, che al termine delle danze obbligatorie ha concluso al 29° posto della classifica generale assoluta.

