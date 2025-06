Roller, Terenzi: "In Corea speravo nell'argento. Al Mondiale punterò l'oro"

Dopo i due bronzi ai mondiali, Matilde Terenzi ha alzato ancora l'asticella con l'argento, nello slide, nella tappa coreana del circuito World Skate. Un evento a tre stelle, una sorta di Grande Slam, in ottica di punti assegnati nel ranking, tra i tornei che compongono la Coppa del Mondo del roller. Così Terenzi è ora 7ª nella classifica internazionale dello speed, disciplina nella quale, in Corea, ha chiuso 5ª, e soprattutto 4ª assoluta nello slide. Merito, appunto, di quell'argento, assolutamente non casuale. "Aspettarselo? Assolutamente no, però ci speravo eccome - dice Terenzi - la semifinale è stata abbastanza tosta, poi quando sono arrivata in finale ho pensato che dovevo dare il tutto per tutto per raggiungere il risultato. In finale penso siano state decisive soprattutto le ultime slide, ho sparato tutto quello che potevo e anche le avversarie mi hanno dato filo da torcere, però dai, è andata bene direi".

Il prossimo appuntamento, dal 9 all'11 luglio, sono le finali della Hero Battle Cup, a Milano. Ma è per dicembre, in quel di Singapore, che i progetti di Terenzi si fanno ambiziosi: "C'è il Mondiale - dice - lì l'obiettivo sarà cercare di raggiungere l'oro".