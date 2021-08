Roller: tre medaglie per Davide Giannoni in Germania

E' partita la prima tappa del campionato europeo freestyle di roller in Germania. Davide Giannoni che ha gareggiato per la Federazione Sammarinese, ha dosato bene le forze e mantenuto un'ottima concentrazione, pattinando al meglio e facendo ottime manovre che gli hanno consentito di arrivare sul podio in tutte e tre le specialità in cui ha gareggiato: ha infatti portato a casa una triplice medaglia d'argento nelle specialità di miniramp, vert e big air; in quest'ultima si è visto soffiare l'oro per soli venti centimetri.

