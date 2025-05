ANDORRA 2025 Rossano Fabbri: "Grande orgoglio grazie ai nostri atleti" Nella conferenza stampa di fine giochi, il Segretario di Stato per lo sport ha tracciato un bilancio di questa edizione insieme al presidente Christian Forcellini e il capomissione Giuliano Tomassini.

Rossano Fabbri: Orgogliosi, orgogliosi di quello che è stata un'intera manifestazione, si tratta della manifestazione che ha portato più risultati oggettivi, più medaglie all'infuori di quella che si è svolta all'interno della Repubblica di San Marino. Quindi si tratta veramente di un grande e di un grandissimo orgoglio, un movimento sportivo sempre più in crescita, che si misura sempre di più con uno sport anche a livello di piccoli stati che è sempre più professionistico e professionale. E dove ci misuriamo anche con paesi che, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, che al di là del fatto che si tratti di piccoli stati, che sono 10, 20 o 40 addirittura volte più grandi della Repubblica di San Marino sia per abitanti che per dimensioni. Quindi questo rende ancora più storico il risultato, deve fare pensare l'intero paese e la politica in particolare perché davvero lo sport è coesione, lo sport è salute, lo sport è socialità e si tratta di un aspetto veramente fondamentale per la Repubblica di San Marino.

Christian Forcellini: Un'edizione straordinaria che sicuramente rimarrà nella nostra memoria, nella storia del nostro paese. Io sono veramente orgoglioso e fiero di aver guidato questa spedizione. All'andata, quando siamo partiti, le aspettative ovviamente erano quelle di fare meglio di Montenegro e cercando di arrivare il più vicino possibile a Malta. Abbiamo fatto una cosa incredibile, abbiamo direi sbancato da questo punto di vista, a dimostrazione di quanto impegno ci hanno messo gli atleti.

Giuliano Tomassini: Un'edizione fantastica, oltre ogni nostra aspettativa. Speravamo vivamente di ripetere Malta, siamo andati ben oltre sia come numero ma anche come splendore delle varie medalle. Otto medaglie d'oro è stato solo San Marino 2001, averne fatte di più. Devo dire che la soddisfazione è massima, dal punto di vista delle prestazioni, visto che mi avevi chiesto in passato le proiezioni e non ho mai detto niente per scaramanzia, adesso lo posso dire, è stato veramente fantastico.



