RUGBY Rossano Fabbri: "Un plauso al dinamismo del nostro movimento rugbistico" Dorotea Balsimelli: "Per noi un bel banco di prova"

I complimenti all'organizzazione arrivano dal Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri:

"Una giornata stupenda, tanti ragazzi, tanta gioventù e anche una consistenza femminile non indifferente, quindi veramente sempre più centrali, lo sport sempre più al centro degli obiettivi del panorama sammarinese. Sono veramente fiero e orgoglioso di federazioni come queste che sempre di più e sempre ogni giorno dimostrano quanto lo sport sia centrale nella vita della Repubblica di San Marino.

La Presidente Federale Dorotea Balsimelli:

"E' la seconda edizione dell'RSM Sevens, quest'anno oltre al torneo femminile maschile abbiamo deciso di aprirlo anche a delle squadre femminili e di svolgere anche delle attività per le nostre giovanili, per cui diciamo che è un torneo che si apre effettivamente a tutta la comunità rugbistica di San Marino e ovviamente non solo perché arrivano squadre del territorio italiano e anche da Malta quest'anno, quindi un bel momento. Tanti bei numeri, una bella festa, infatti è da questa mattina che siamo attivi, il torneo è iniziato verso le 10 di mattina, proseguirà fino a serata inoltrata e sicuramente è l'insegna dello sport, ma ovviamente anche del divertimento".

