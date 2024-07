BASKET Rossini: "Molto soddisfatto del gruppo e della crescita dei ragazzi" Appena rientrato dall'Albania, coach Stefano Rossini traccia un bilancio del torneo a cui ha partecipato la Nazionale Sammarinese Under 16

La Nazionale Under 16 ha chiuso al quinto posto il Campionato Europeo Divisione C. Un bilancio tutto sommato positivo come conferma il tecnico dei giovani biancoazzurri, Stefano Rossini.

