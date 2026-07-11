TENNIS
Rosti in evidenza al Tennis Europe U14
in Slovenia, il biancazzurro si spinge fino alla semifinale del doppio, mentre nel singolare esce agli ottavi.
Buona prova per Matteo Rosti nel Tennis Europe U14 di Koper, in Slovenia. Nel tabellone singolare, il tennista sammarinese esce agli ottavi contro la testa di serie n° 5 Zoltan Rekedt Nagy, impostosi 6-3 7-5, mentre nel doppio con Filippo Borio si spinge fino alla semifinale, dove il duo cede 6-4 6-2 ai vincitori del torneo, Kolar e Krkoska.
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