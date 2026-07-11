TENNIS

Rosti in evidenza al Tennis Europe U14

in Slovenia, il biancazzurro si spinge fino alla semifinale del doppio, mentre nel singolare esce agli ottavi.

Rosti in evidenza al Tennis Europe U14.

Buona prova per Matteo Rosti nel Tennis Europe U14 di Koper, in Slovenia. Nel tabellone singolare, il tennista sammarinese esce agli ottavi contro la testa di serie n° 5 Zoltan Rekedt Nagy, impostosi 6-3 7-5, mentre nel doppio con Filippo Borio si spinge fino alla semifinale, dove il duo cede 6-4 6-2 ai vincitori del torneo, Kolar e Krkoska.

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