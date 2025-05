RUGBY RSM Sevens, la seconda edizione è una festa

Il clima è quello della festa, con lo sport, i ragazzi, la musica, le famiglie, la griglia e le birre, perché non c'è buon rugby senza la voglia di stare insieme. Ingredienti perfetti che hanno animato la seconda edizione dell'RSM Sevens, che dal punto di vista tecnico e sportivo significava un bel banco di prova. La Nazionale Maschile, infatti, ha usato il test come prova generale in vista dei giochi dei piccoli stati di Andorra e, subito dopo, il torneo di conference in Kosovo. Una prova senz'altro impegnativa, quella di oggi a Chiesanuova, conclusa con una finale tiratissima vinta in volata dal Romagna sui Cavaliers, selezione italiana di rugby a sette. Gesti tecnici, applausi, un evento preparato nei minimi particolari grazie all'ottimo funzionamento della macchina organizzativa. Questo il racconto di Alice Di Iulio:

"Il dietro le quinte è molto bello, entusiasmante. Io ho avuto la fortuna, come volontaria, di entrare in questa grande famiglia che è il rugby e che ha dei valori veramente profondi, a fianco di Dorotea, in quella che è la parte dei lavori dietro le quinte. Ce n'è tanto, perché comunque eventi, partite, però siamo anche un bel gruppo, non solo in campo, ma al di fuori perché abbiamo un team di volontari che viene tutte le volte a darci una mano e, come noi, direttivo, ci mettiamo del nostro".

Quanti siete?

"Come Direttivo siamo una decina, una quindicina. Poi c'è tutta la parte del gruppo del terzo tempo che è organizzata con tutti i genitori, volontari e chi è amante di questo sport che può partecipare a livello volontario e partecipare a tutti i nostri eventi. Ad alternarsi con le partite del torneo maschile, anche quelle del femminile, con la giovane nazionale sanmarinese pronta a tuffarsi dal prossimo anno nell'attività internazionale".

A vincere il quadrangolare femminile, la squadra delle Cinghiale che univa Bologna e San Marino.

