CONFERENCE 2 Rubgy 7: una vittoria e una sconfitta per San Marino I Titani battono all'esordio il Kosovo e poi cedono di misura con la Slovenia.

Una vittoria e una sconfitta per San Marino nella Conference 2 di rugby 7 in corso in Montenegro. I Titani ha battuto all'esordio il Kosovo per 20-0. A segno per tre volte Mattia Bastianelli e una volta Fedor Krylov. Nella seconda partita di giornata i Titani hanno ceduto per 22-17 alla Slovenia, realizzando tre mete con Fedor Krylov, Mattia Tomassini e Mattia Bastianelli. I biancoazzurri torneranno in campo domani per completare l'impegno internazionale contro Slovacchia (10.22 il calcio d'inizio), Estonia (14.00) e Montenegro (17.14).

