Rugby 7, Flores: "Con la Slovenia vittoria di carattere e di testa"

Ieri la nazionale sammarinese di rugby a 7 è stata ricevuta dalla Reggenza, per celebrare il successo sulla Slovenia nel torneo Conference 1 di Rugby Europe. Un risultato che il direttore sportivo della squadra biancazzurra, Juan Pablo Flores, commenta così: "I ragazzi sono stati davvero all'altezza, hanno dato tutto. Ovviamente, noi puntiamo sempre a vincere di più speravamo di vincerne due o tre, dopo le prime due contro Monaco e Austria però ci siamo accorti che il livello era molto alto. Però non abbiamo mai mollato, ce lo siamo detti anche quando, dopo 6 partite in due giorni, a livello fisico e mentale eravamo al limite. Ed è arrivato questo risultato molto positivo, che è solo l'inizio della ripartenza verso i Giochi dei Piccoli Stati 2023. Sono usciti forza, carattere e spirito di squadra, quello che ti porta a sostenere il tuo compagno che non ce la fa più. Una partita vinta col cuore e con la testa".