GIOCHI DEI PICCOLI STATI Rugby 7, Giardi: "In cantiere diversi appuntamenti per prepararci a Malta 2023" Il presidente della FederRugby: "Non è facile ma stiamo cercando di trovare qualcuno contro cui giocare, dobbiamo essere prontissimi per Malta".

Sarà un 2023 storico per il rugby sammarinese, con la nazionale seven che, per la prima volta, parteciperà ai Giochi dei Piccoli Stati. Un appuntamento tanto atteso e in vista del quale i biancazzurri, reduci dal 2° posto nella Conference 2 di Rugby Europe dello scorso giugno, non vogliono farsi trovare impreparati. "Abbiamo in cantiere diversi appuntamenti - spiega il presidente della Federazione Davide Giardi - sia raduni nazionali, quindi ragazzi che verranno ad allenarsi a Chiesanuova coi tecnici della nazionale, sia partite: stiamo cercando di organizzarne sia con altre nazionali, per esempio abbiamo dei contatti con Malta, che con società limitrofe. Non è facile perché questa è piena stagione del rugby a 15, quindi i giocatori di tutte le realtà sono impegnati nei campionati principali. Il seven si sviluppa soprattutto in estate, noi comunque stiamo cercando in tutti i modi di trovare qualcuno contro cui giocare, dobbiamo essere prontissimi per Malta. Il secondo posto nella Conference 2 di Rugby Europe dello scorso giugno è stato fondamentale, un'iniezione di fiducia grandissima che abbiamo vissuto come un grande traguardo, ma anche come un grande trampolino di lancio: adesso sappiamo che abbiamo delle possibilità. La squadra che affronterà i Giochi sarà circa la stessa, anche se tra infortuni e nuove leve potrebbero esserci delle novità. Stiamo cercando di allargare la rosa, visto che qualche settimana dopo i Giochi ci sarà di nuovo da giocare la Conference. Obiettivi per Malta 2023? Il livello delle nazionali dei Piccoli Stati è molto alto, quindi andiamo senza montarci la testa: già esserci è un traguardo incredibile, impensabile solo qualche anno fa. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo, tutto quello che viene lo prendiamo per buono".

