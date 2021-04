IL RITORNO Rugby 7, San Marino all'Europeo Conference 1 Il torneo si giocherà in Serbia dal 4 al 6 giugno.

Rugby 7, San Marino all'Europeo Conference 1.

La Nazionale sammarinese di rugby a 7 parteciperà all'Europeo Conference 1 organizzato dalla Rugby Europe, torneo che si terrà a Belgrado dal 4 al 6 giugno. I biancazzurri erano stati inizialmente inseriti nella quarta e ultima fascia, la Conference 2, inizialmente in programma in Slovacchia a fine maggio ma poi cancellata a causa della perdurante emergenza covid nel Paese ospitante: di conseguenza, San Marino è stato spostato nella categoria superiore. 20 i preconvocati dal GM Flores e dal CT Borsani per la ripresa degli allenamenti: di questi, 12 parteciperanno alla spedizione serba.

