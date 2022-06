Rugby 7: San Marino batte l'Estonia 15-12

Grande risultato per il rugby sammarinese. La nazionale a 7 del Titano ha centrato una storica vittoria contro l'Estonia agli Europei Conference 2 in corso a Malta. I biancoazzurri avevano debuttato contr i padroni di Malta perdendo 19-5 dopo aver segnato la meta del vantaggio. Nella seconda gara in programma in giornata è arrivata la vittoria che permette ai Titani di avvicinare la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati del 2023 quando a Malta debutterà proprio il rugby a 7. Nel girone con San Marino anche Slovacchia, Slovenia e Kosovo.