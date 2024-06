Rugby 7: San Marino chiude al nono posto e torna in Conference 2

Debutto duro nella Conference 1 per San Marino. La nazionale chiude al nono posto la sua prima volta nel torneo a 7 di categoria superiore. I Titani erano neo-promossi dopo il successo dello scorso anno in Conference 2. In Serbia i biancoazzurri hanno disputato in tutto cinque partite. Nella prima giornata sono stati superati da Austria, Norvegia e Serbia. Nella seconda giornata i Titani sono riusciti a pareggiare 12-12 con la Finlandia andando molto vicini alla vittoria. Nell'ultima partita valevole per l'ottavo posto, i biancoazzurri sono stati superati 21-17 da Malta. Con questo risultato San Marino torna in Conference 2.