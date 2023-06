Rugby 7: San Marino ha scritto la storia con la promozione in Conference 1

Lo mostrano con orgoglio e fierezza. È il trofeo che vale la promozione in Conference 1. Sognato, desiderato, al limite dell'insperato, ma non per mancanza di passione e volontà. Solo perché il movimento è relativamente giovane e i numeri sono quelli di un piccolo Stato. È per questo che il risultato è ancora di maggiore spessore e valore. L'ultimo anno del Rugby a 7 di San Marino è storico. Il secondo posto a Malta in Conference 2 nel 2022, la prima volta ai Giochi dei Piccoli Stati a fine maggio contro nazionali di divisione superiore, poi la promozione conquistata nel torneo giocato in Montenegro. Il rugby sammarinese è cresciuto e lo ha dimostrato ampiamente sul campo. Nel torneo giocato nella città di Bar, i Titani hanno affrontato Kosovo, Slovenia, Slovacchia, Estonia e Montenegro. La squadra di coach Giovanni Gianesini ha vinto quattro partite, cedendo di misura solo alla Slovenia. L'ultima partita, poi, contro i padroni di casa del Montenegro è stata in crescendo, un 31-7 con 5 mete segnate, che hanno permesso ai Titani di chiudere in prima posizione con la Slovacchia e centrare la storica promozione per la migliore differenza punti. Un sogno che si avvera per il rugby a 7 e per San Marino.