RUGBY 7 Rugby 7, San Marino in Kosovo per la Conference 2. Gianesini: "Speriamo di bissare il successo di 2 anni fa" Titani in campo tra sabato e domenica, sei le avversarie da affrontare.

La nazionale sammarinese di rugby a 7 è in Kosovo, dove sabato e domenica disputerà la Conference 2 di rugby Europe: Estonia, Kosovo, Montenegro, Slovenia, Bosnia e Slovacchia gli avversari dei biancazzurri, che due anni fa vinsero il torneo e furono promossi nella Conference 1. "Sono altre sei squadre del nostro livello - spiega il commissario tecnico, Giovanni Gianesini - quindi dovremo cercare di dare il massimo per avere il miglior risultato possibile. Speriamo di bissare il successo di due anni fa, di confermarci ancora come due anni fa: anche lì venivamo dai Giochi dei Piccoli Stati, vediamo, non ci sbilanciamo. Il gruppo è abbastanza consolidato. Abbiamo avuto qualche defezione per infortunio o per lavoro, però abbiamo sostituito gli assenti con altri che si sono resi disponibili e quindi l'ossatura è sempre quella, grossi stravolgimenti non ci saranno".

