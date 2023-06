Rugby 7: San Marino vince la Conference 2

La nazionale di San Marino di rugby 7 fa l'impresa in Montenegro. La squadra guidata da coach Giovanni Gianesini vince quattro partite su cinque e conquista una storica promozione in Conference 1.

Nella seconda giornata i Titani hanno superato la Slovacchia 17-15 ribaltano il risultato all'ultima azione con una meta tecnica assegnata dall'arbitro per fallo degli slovacchi in area di meta. Le prime due marcature per i Titani erano state di Mattia Bastianelli. Nella seconda partita San Marino ottiene una grande vittoria con una prestazione maiuscola battono 24-0 l'Estonia con le mete realizzate da Mattia Bastianelli, Luca Giardi, Fedor Krylov e Federico Bartolini. Due le trasformazioni, di Luca Giardi e Matteo Babboni.

Nell'ultima partita, decisiva per la promozione, i Titani battono i padroni di casa del Montenegro per 31-7 con 5 mete segnate (3 Bastianelli, 1 Krylov, 1 Giardi) e grazie alla differenza punti San Marino centra un successo storico.