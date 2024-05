RUGBY Rugby a 7: il Romagna vince l'RSM Sevens, 3° San Marino La nazionale, che sta preparando lo storico esordio in Conference 1 di giugno, s'impone nella finalina col Ravenna U18.

È il Romagna neopromosso in Serie A ad aggiudicarsi l'RSM Sevens, quadrangolare di rugby a 7 organizzato a Chiesanuova lo scorso fine settimana. Ovviamente presente - e terza classificata - anche la nazionale di San Marino, in piena preparazione in vista dello storico esordio in Conference 1. Dopo la vittoria della Conference 2 dello scorso anno – con conseguente promozione – i Titani saranno impegnati nella serie superiore a Belgrado, l'8 e 9 giugno. Giocoforza, l'RSM Sevens era l'occasione perfetta per testare lo stato della squadra, per l'occasione priva di Babboni e con Beccari alla sua prima convocazione.

I Cavaliers, squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e il Ravenna U18 completano un quadrangolare che, nelle finali, ha rispecchiato l'andamento del girone. Al termine del quale San Marino è 3°, in virtù del successo per 44-14 sul Ravenna U18 e dei ko per 36-12 coi Cavaliers e per 57-0 col Romagna. I galletti chiudono a punteggio pieno e senza punti subiti, confermandosi superiori anche in una finale che li vede superare 41-12 i Cavaliers e aggiudicarsi il torneo. Per San Marino (nel quale, come marcatori, spiccano Fedor Krylov, Giardi e Cecchetti) c'è invece la conferma del bronzo nella finalina col Ravenna U18, battuto nuovamente per 40-19.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: