Rugby a 7, in Conference 2 San Marino superato dalla Slovacchia: sarà finale 3°/4° posto

San Marino si giocherà il bronzo in Conference 2, europeo di rugby a 7 che si sta svolgendo in questi giorni ad Estog, in Kosovo. I Titani hanno ceduto 26 a 12 con la Slovacchia nella semifinale giocata alle 12:06. La partita inizia con ritmi alta: il biancazzurro Lorenzo Angelini va in meta alla prima azione, ma gli slovacchi replicano immediatamente con Matthew Cingel scaltro a sgusciare dalla difesa sammarinese. Tra 4° e 5° minuto gli slovacchi segnano due volte, prima con Nikola Zaldua Franceschini e poi con Daniel Kereskeni dopo una azione prolungata. La prima frazione si chiude con la reazione dei sammarinesi, che segnano con Mattia Bastianelli una meta poi trasformata da Babboni. Lo stesso capitano si mette in mostra subito dopo, salvando a due passi dalla propria meta una marcatura avversaria con un gran placcaggio e poi un recupero di palla.

Il secondo tempo riparte con il punteggio di 19 a 12. Gli slovacchi ripartono subito forte: con una serie di azioni prolungate chiudono i sammarinesi nei propri 22. Nel tentativo di difendersi, i Titani commettono una serie di falli di porta l'arbitro ad estrarre un cartellino giallo per Babboni. In superiorità numerica, gli slovacchi riescono a marcare l'ultima meta di giornata con Cingel.

I ragazzi di coach Gianesini scenderanno ora in campo alle 15:30 nella finale 3°/4° con l'Estonia, uscita sconfitta nell'altra semifinale con Gibilterra, che si contenderà il titolo nella finalissima.











