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Rugby a 7, San Marino in Kosovo per l'Europeo di categoria

I Titani, che si presentano come testa di serie, in campo nel Pool A insieme a Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Gibilterra. Domenica le finali

13 giu 2026
Rugby a 7, San Marino in Kosovo per l'Europeo di categoria

La Nazionale di San Marino di rugby a 7 scende in campo questo fine settimana per la Rugby Europe Sevens Conference 2, in programma il 13 e 14 giugno in Kosovo. Il torneo si disputa nella città di Istog, presso il Demush Marvaj Stadium, impianto che ospita solitamente le partite dell'Fc Istogu.

I Titani si presentano all'appuntamento continentale come testa di serie in virtù del secondo posto conquistato nell'edizione dello scorso anno. San Marino è stato inserito nel Pool A insieme a Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Gibilterra. Nella Pool B figurano invece i padroni di casa del Kosovo, la Slovacchia, l’Estonia e la Grecia.

Il calendario della prima giornata prevede il debutto alle ore 10:00 contro Gibilterra, seguito dalla sfida alle 13:37 con la Bosnia ed Erzegovina e dall'ultimo match del girone alle 16:30 contro il Montenegro. I risultati dei gironi determineranno gli accoppiamenti per la seconda giornata, che vedrà le semifinali e le finali di ranking a partire dalle ore 11:00. La finalissima che assegnerà il titolo della Conference 2 è prevista per le ore 16:00 di domenica.

Questi i convocati dei Titani: Christian Cazzaro, Elia Renzetti, Giacomo Mini, Lorenzo Angelini, Luca Di Bisceglie, Luca Giardi, Matteo Andreani, Matteo Babboni, Matteo Quieti, Mattia Bastianelli Gambini, Michele Cecchetti, Navid Ataei, Trofim Krylov. Allenatore Giovanni Gianesini.




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