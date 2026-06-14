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Rugby a 7, San Marino in semifinale in Conference 2

Ieri per i Titani due vittorie, con Montenegro e Bosnia, e una sconfitta di misura con Gibilterra. Sammarinesi in campo con il lutto al braccio per la scomparsa della madre della Presidente federale Dorotea Balsimelli

14 giu 2026
Rugby a 7, San Marino in semifinale in Conference 2

La nazionale sammarinese di Rugby a 7 è tra le prime 4 squadre della Conference 2, l'europeo di categoria in corso in Kosovo nella città di Istog. Ieri i Titani sono arrivati secondi nel proprio girone, con una sola sconfitta subita da Gibilterra per 10 a 5. Una partita molto combattuta, che ha visto i britannici segnare una meta nel primo tempo con Baker e i sammarinesi pareggiare nella primissima azione della ripresa con Mattia Bastianelli, molto bravo a recuperare al volo il calcio iniziale di Capitan Babboni. Gli avversari riescono a marcare per la vittoria all'11esimo con Eccleston.

I Titani si riscattano nella seconda partita, battendo con un netto 61 a 0 la Bosnia-Herzegovina. Una partita senza storia in cui i biancazzurri segnano ben 9 mete con Bastianelli (2), Luca Giardi, Lorenzo Angelini (2), Trofim Krylov (2), Elia Renzetti (2), quest'ultimo all'esordio in Nazionale. Otto le trasformazioni di Matteo Babboni.

La terza e ultima partita di giornata vede San Marino superare in rimonta all'ultima azione il Montenegro per 26 a 21. Gli avversari partono forte con due mete trasformate nei primi 3 minuti. Angelini segna la prima meta per i Titani al 4° minuto, Babboni trasforma. Un minuto dopo i montenegrini potrebbero allungare ma Krylov compie un placcaggio decisivo a pochi metri dalla meta. La meta arriva comunque qualche azione dopo ed è 21 a 7. In chiusura di primo tempo i sammarinesi accorciano grazie a una meta tecnica: Giardi viene bloccato con un placcaggio alto sulla linea di meta: l'arbitro assegna i 7 punti e ammonisce Sekulic, l'autore del fallo.

In avvio di ripresa i ragazzi di coach Gianesini non riescono a sfruttare la superiorità numerica. Arrivano infatti ad un soffio dalla meta del potenziale pareggio più volte ma vengono fermati. Al 13° arriva l'agognata meta sammarinese con Giacomo Mini autore di una cavalcata da metà campo. Babboni non centra la difficile trasformazione e così San Marino si trova sotto di 2 punti quando manca un solo minuto. A segnare allo scadere la meta della vittoria è Bastianelli, che riceve il passaggio da Angelini, bravo a trovare spazio all'ala.

Oggi le partite che assegnano le posizioni finali e le medaglie. San Marino gioca la semifinale alle 12:06 con la Slovacchia, squadra imbattuta nell'altro girone. I Titani sono in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Ivana, madre della Presidente federale Dorotea Balsimelli.




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