EUROPE CONFERENCE 1 Rugby a 7: San Marino lotta, ma cede ad Austria e Norvegia

Doppia sconfitta per la nazionale sammarinese di Rugby a 7 in Europe Conference 1 in corso in Scozia. Nel secondo match San Marino è andata in vantaggio con una meta di Mattia Bastianelli Gambini, per poi lasciare spazio al ritorno della Norvegia. Nel finale Matteo Babboni e Fedor Krylov provano la clamorosa rimonta che però non riesce e la Norvegia vince 26-19. Nella partita d'esordio San Marino aveva ceduto 26 a 7 all'Austria. Per i titani, che nonostante il punteggio hanno tenuto a lungo la palla, da segnalare la meta di Matteo Babboni.

