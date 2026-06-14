Rugby a 7, San Marino sul podio europeo di categoria: bronzo in Conference 2 dopo la vittoria sull'Estonia

La Nazionale sammarinese di rugby a 7 chiude la Rugby Europe Conference 2 con un terzo posto. In Kosovo, sul campo di Istog, i biancazzurri hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo l'Estonia 24-17, coronando un torneo che conferma la crescita del movimento rugbistico del Titano.

Proprio l'ultimo match era iniziato in salita per i biancazzurri. Gli estoni avevano infatti trovato due marcature nei primi minuti, portandosi rapidamente sul 12-0. Una situazione complicata che però non ha scoraggiato la selezione del Titano, capace di reagire con lucidità e carattere. La rimonta è partita da una meta tecnica assegnata dall'arbitro dopo un fallo di ostruzione commesso dalla difesa estone su Luca Giardi, lanciato verso una probabile marcatura. L'episodio è costato agli avversari anche un cartellino giallo e ha riaperto immediatamente la partita. Pochi istanti dopo è arrivato il pareggio firmato da Lorenzo Angelini, bravo a concludere un'azione corale sviluppata palla in mano e costruita con grande qualità da tutta la squadra sammarinese.

Sul finire della prima frazione, l'azione che ha cambiato definitivamente l'inerzia dell'incontro. Un provvidenziale intervento difensivo di Bastianelli, capace di fermare gli estoni a pochi metri dalla meta, ha dato il via a un rapido ribaltamento di fronte. Da lì Christian Cazzaro ha completato una straordinaria corsa di oltre 80 metri, schiacciando l'ovale oltre la linea e fissando il punteggio sul 19-12 all'intervallo.

Nella ripresa l'intensità agonistica è salita ulteriormente. L'Estonia è riuscita ad accorciare le distanze approfittando di un'infrazione commessa dai sammarinesi e per lunghi minuti ha cercato la meta del sorpasso. I Titani, però, hanno saputo stringere i denti e difendere con ordine e sacrificio, respingendo gli assalti degli avversari nei momenti più delicati della gara.

Nel finale, quando la pressione estone sembrava al massimo, San Marino ha trovato le energie per l'ultimo affondo. Una nuova accelerazione di Bastianelli, seguita da un prezioso recupero in mischia, ha aperto la strada all'azione che ha chiuso definitivamente il match. A finalizzare è stato Elia Renzetti, prodotto del vivaio sammarinese, che ha schiacciato la marcatura del definitivo 24-17 facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra.

I Titani si presentavano all'appuntamento da testa di serie, forti del secondo posto ottenuto nell'edizione precedente, e hanno saputo confermarsi tra le realtà più competitive della categoria. Dopo la semifinale persa contro la Slovacchia nella mattinata, i sammarinesi non si sono lasciati abbattere e hanno reagito con carattere nella finale per il terzo posto.













