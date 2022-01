RINNOVI DELLE CARICHE Rugby, Davide Giardi confermato presidente Quasi invariato anche il Consiglio Federale, con Luana Cima che prende il posto di Niccolò Cozza.

La Federazione Sammarinese Rugby ha confermato presidente Davide Giardi, in carica da aprile 2019. Quasi invariato anche il consiglio federale, completato da Juan Pablo Flores, Dorotea Balsimelli, Guido Di Bisceglie e Luana Cima, che prende il posto di Niccolò Cozza. Ancora da assegnare le cariche. "I soci hanno dato la fiducia a me e alla mia squadra di dirigenti - commenta Giardi - io sono molto contento perché in questi due anni e mezzo alla guida del movimento siamo riusciti a fare cose incredibili e impensabili fino a prima. Adesso abbiamo davanti altri tre anni di altrettanti obiettivi importanti, i Giochi dei Piccoli Stati del 2023 e il ventennale del rugby sammarinese nel 2024. Per quel che riguarda la nazionale, al netto delle incertezze legate alla pandemia, l'obiettivo è di scendere in campo i primi di giugno nella Conference, torneo organizzato dalla Federazione Europea, e organizzare, sempre a primavera, un torneo internazionale in territorio. Noi fino ad ora siamo sempre riusciti ad allenarci al completo, essendo sport all'aperto e avendo una squadra che partecipa al campionato italiano. Col nuovo decreto purtroppo dovremo escludere i non vaccinati, che visti i nostri numeri non sarà una sfida facile. Per quel che riguarda il Rugby Club, il campionato UISP al quale partecipa ha deciso di non fermare l'attività, perciò la prima partita dell'anno si svolgerà regolarmente il primo gennaio".

Nel video l'intervista a Davide Giardi

