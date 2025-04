RUGBY Rugby, Dorotea Balsimelli: "La prima nazionale femminile sta prendendo forma" Tanti progetti in cantiere per la Federazione Rugby. Il prossimo 4 maggio la prima uscita della nazionale femminile.

Il rugby sammarinese sta vivendo un bel momento, con la nascita della squadra femminile che punta a diventare nazionale e i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra nel mirino. Sul momento del rugby abbiamo sentito Dorotea Balsimelli, che da gennaio è al vertice della Federazione

"Negli ultimi anni abbiamo tanto puntato sul settore femminile, su questa categoria e le ragazze hanno una grande voglia e sono tanto disciplinate e pensiamo che sia ciò che serve e vogliamo appunto dare anche a loro questa opportunità".

E tra un mesetto circa ci sarà di fatto una sorta di debutto?

"Assolutamente, il 4 maggio, aspettiamo tutti a Chiesanuova, al nostro campo. Sarà una giornata molto intensa perché avremo un torneo di Rugby 7 che prenderà sia le categorie maschili che femminili e avremo delle squadre ospiti che arriveranno anche da lontano, per cui sarà effettivamente e a tutti gli effetti un torno internazionale, per cui sarà veramente interessante anche vedere le ragazze, oltre che i ragazzi, sul campo in questa occasione".

E maggio poi è il mese dei Giochi dei Piccoli Stati, dove tornerete per la seconda volta con un'esperienza in più, con obiettivi forse un po' diversi?

"Sì, sicuramente è appunto la seconda volta che partecipiamo con la nazionale maschile e siamo reduci appunto da degli anni comunque con degli ottimi risultati anche agli europei e questo ci ha resi un pochettino più consapevoli sicuramente, sappiamo bene di che cosa abbiamo bisogno e su cosa dobbiamo lavorare e lo stiamo già facendo, per cui speriamo che tutto questo dia i suoi frutti, siamo sicuri che torneremo a casa comunque con delle soddisfazioni".

