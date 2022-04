Rugby, Gianesini nuovo CT della nazionale 7

A un biennio ricco di appuntamenti importanti, il rugby sammarinese si presenta con un nuovo CT della Nazionale di 7. A guidare i biancazzurri sarà Giovanni Gianesini, attuale responsabile tecnico del Comitato Regionale per il Romagna giovanile. Ex giocatore di buon livello – tanta A e B con le maglie di Ferrara, Modena, Bologna, Piacenza e Cesena – Gianesini ha esordito come tecnico in C1, sulle panchine di Faenza e Imola. Poi il passaggio al settore giovanile del Romagna, inizialmente come vice nell'U18. A San Marino prende il posto di Giovanni Borsani, che nel 2021 ha chiuso la sua esperienza col botto battendo la Slovenia nell'ultima gara della Conference 1 di Rugby Europe. E Gianesini comincerà proprio dal Rugby Europe, stavolta Conference 2, in programma tra maggio e giugno ma con date e luogo ancora da definire, visto il passo indietro della Slovacchia come Paese organizzatore. E poi l'appuntamento principe di Malta 2023, col grande debutto del Rugby 7 nei Giochi dei Piccoli Stati.