Rugby: il sammarinese Lorenzo Angelini nella rosa di Pesaro in serie A1
Dopo il percorso nel settore giovanile, il sammarinese Lorenzo Angelini è stato promosso nella rosa della serie A1 del Pesaro Rugby. La conferma della crescita del trequarti sammarinese, giovane promessa anche della Nazionale del Titano a 7.
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