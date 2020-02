Rugby: prima vittoria per San Marino, Gorizia ko 24-8 I Titani centrano il primo successo in stagione, ottenendo anche il punto di bonus per le 4 mete realizzate.

Una prova di carattere dei Titani che così riescono a conquistare il primo successo stagionale. A Chiesanuova i biancoazzurri hanno superato 24-8 il Gorizia nel recupero della quarta giornata di campionato. Una prestazione in crescendo quella dei Titani che vanno sotto nel punteggio con gli ospiti che segnano i primi punti con un calcio di punizione di Lattanzi dopo 6 minuti. La reazione sammarinese produce la meta di Borroni al 13' e dunque il vantaggio dei Titani che incrementano con Piscaglia per il 10-3 e poi allungano con la trasformazione di Maiani. All'intervallo San Marino è avanti 12-8 con Gorizia che accorcia prima del riposo con la meta di Radu. Bel secondo tempo per il Rugby San Marino che dopo 11 minuti va a ancora in meta grazie a Leonelli. La successiva trasformazione di Maiani vale il 19-8 per i Titani che ora sono in controllo della partita. A chiudere la bella partita dei sammarinesi la meta di Masi che porta il punteggio sul 24-8 con San Marino che conquista anche il punto di bonus per le quattro mete realizzate.



