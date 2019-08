Rugby: San Marino organizza per la prima volta un torneo di rugby a sette nella Repubblica

È la prima volta che San Marino ospita un evento di questo tipo: il nuovo consiglio federale insediatosi lo scorso aprile ha organizzato per il 7 settembre un torneo rugbistico a sette, disciplina che ha fatto parte anche delle scorse Olimpiadi di Rio de Janeiro. Al torneo parteciperanno oltre a quella sammarinese le selezioni della Svizzera, del Principato di Monaco e una formazione di Grenoble con cui il Club San Marino sottoscrisse un gemellaggio nel 2007. Saranno degli avversari ostici per i biancazzurri, che però si sentono già pronti a dare battaglia, in vista dei Giochi dei Piccoli Stati del 2023: da Malta è infatti arrivato l'annuncio che tra le discipline sarà inserito anche il rugby a 7, un sogno per la federazione sammarinese, che in questi quattro anni si preparerà al meglio. Il torneo di settembre sarà anche l'occasione per festeggiare i 15 anni dalla nascita del movimento rugbistico sammarinese e del Rugby club San Marino, che vedrà per la prima volta nella storia della Repubblica una partita di rugby femminile 15 contro 15 tra la selezione sammarinese e quella di Romagna.