Rugby, San Marino si prepara per il Kosovo... e per Monaco '27

L'RSM Sevens fa un po' da collante tra la fine della stagione del Rugby Club San Marino e il principio di quella della nazionale, 3ª nel torneo disputatosi a Chiesanuova. Cominciamo allora dal Club, attivo a livello giovanile, dal minirugby in su, femminile, nel 7 regionale, e maschile, in Serie C, insieme a Cesena e Rimini, con la Cadetta del Romagna. “Siamo soddisfatti – afferma la presidente del Rugby Club San Marino, Alice Di Iulio - comunque cerchiamo sempre di aumentare i numeri, che sono importanti per poi giocare a livello competitivo, non solo in nazionale. L'attività di quest'anno è stata bella intensa ma piena di soddisfazioni, con delle collaborazioni molto importanti. Con i ragazzi dell'Atlas stiamo portando a conoscenza del rugby i liceali e il rapporto con l'associazione BattiCinque ci permette di lavorare anche sull'inclusione nello sport, che è molto importante”.

Ora comincia l'attività della nazionale, fondata sull'ossatura del club, più qualche innesto: su tutti, Mattia Bastianelli, impegnato in Serie A col Romagna. L'appuntamento è con la Rugby Europe Conference 2, in programma in Kosovo dal 13 al 15 giugno. Un torneo che San Marino ha già vinto nel '23, con conseguente promozione in Conference 1, dunque l'obiettivo è l'alta classifica. “Abbiamo sicuramente l'intenzione di consolidare quelli che sono stati i risultati degli ultimi anni – osserva la presidente della Federazione Sammarinese Rugby, Dorotea Balsimelli - oltre alla vittoria del 2023 abbiamo sempre raggiunto comunque il podio, ci siamo sempre qualificati comunque secondi nel torneo. Ci sono alcune squadre che già conosciamo, tipo il Montenegro, con cui ci sfidiamo sempre e non si sa mai qual è il risultato finale. Abbiamo Gibilterra che è una nuova squadra che non conosciamo, quindi diciamo che speriamo di comportarci bene”.

Vincere una partita in Conference 2 garantirebbe il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati di Monaco '27. Dopo l'esordio a Malta '23 e i primi successi ad Andorra '25- contro Montenegro e Liechtenstein – San Marino punta a crescere ancora. Per arrivare, prima o poi, a una storica medaglia. “Io credo – prosegue Balsimelli - che sia un percorso di crescita che stiamo intraprendendo dal 2023 e che prima o poi ci porterà sicuramente a questo risultato. Quello che c'è di bello, e di cui noi andiamo molto orgogliosi, è che San Marino crea dei gruppi nazionali che sono autoctoni, per lo più. Magari gli altri Stati non fanno proprio la stessa cosa e quindi è sempre un pochettino più complicato andare a combattere contro degli inglesi, sudafricani eccetera. Però noi facciamo il nostro e quindi perché no, in futuro sicuramente ce lo meritiamo”.







