MEMORIAL SERRANDREI Rugby seven, ai Blues la prima tappa del campionato sammarinese Nella giornata dedicata a Thomas Serrandrei la formazione capitanata da Maiani batte i Whites di misura in entrambe le partite.

L'azzurro la spunta sul bianco nel campionato sammarinese di rugby seven, che comincia coi “San Marino Blues” vincenti sui “San Marino Whites” in ambedue le partite in programma. Comincia ma stavolta non si esaurisce e prosegue, perché da questa edizione la competizione non è più in giornata unica, bensì è suddivisa in tre tappe. Ognuna dedicata a chi ha passato la palla troppo presto: a Michele Zafferani, Thomas Serrandrei e Giacomo Zafferani, gli ex giocatori del Rugby Club San Marino prematuramente scomparsi negli scorsi anni.

Si parte col Memorial Serrandrei, due tiratissime partite da 14' l'una ed entrambe portate a casa di misura dai Blues. Nella prima ci sono sei mete equamente divise e ambedue i tempi si chiudono sul parziale di 2-1, però vengono trasformate solo quelle del secondo. Ed è questo dettaglio a far pendere l'ago verso i Blues, che infatti fanno meglio nella ripresa. Ci sono le doppiette dei due capitani – l'azzurro Franco Maiani e il bianco Babboni, che milita in Serie A nel Romagna – e le marcature di Francioni e Paesini, con quest'ultimo che sigla la meta trasformata nel definitivo 19-17 da Maiani. Punteggi simili anche nel secondo incontro, un continuo botta e risposta. Nel primo tempo al bis del bianco Cecchetti rispondono Muraccini e Piscaglia, nella ripresa invece la marcatura di Babboni non basta ad arginare Muraccini, che ne piazza altre due per la tripletta e permette ai Blues di imporsi 22-17.



