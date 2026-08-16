RUGBY Rugby Seven: San Marino scende al 35° posto nel ranking europeo Perse due posizioni rispetto al 2025

Nonostante la medaglia di bronzo conquistata lo scorso mese di giugno ai campionati europei di conference 2 di Istog, in Kosovo, la nazionale di rugby a 7 perde due posizioni nel ranking europeo, scendendo dal 33° al 35° posto. Nella classifica continentale San Marino è stata superata da Slovenia e Cipro. I due paesi hanno guadagnato punti sulla squadra del Titano grazie alla partecipazione ai tornei di conference 1, il terzo grado di importanza in ambito continentale.

San Marino ha già partecipato al torneo di quel livello nel 2024, dopo aver vinto nel 2023 il campionato di conferece 2. E nonostante l'ultima posizione e il ritorno al livello più basso, in quell'occasione arrivò comunque il miglior piazzamento di sempre del ranking europeo, raggiungendo la 31° posizione.

Nel 2027 la nazionale di coach Gianesini proverà nuovamente l'assalto al titolo e alla promozione in conference 1 per risalire nella graduatoria europea. L'appuntamento più importante della prossima stagione sarà però senza dubbio quello con i Giochi dei Piccoli Stati di Monaco, dove San Marino cercherà di conquistare una storica medaglia che ancora manca al suo palmares.

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