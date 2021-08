Holger Rune ha conquistato la 28ª edizione del San Marino Open. Il giovane talento danese - classe 2003 - ha superato in 3 set il brasiliano Orlando Luz, partito addirittura dalle qualificazioni. Luz ha vinto il primo set 6-1 ma non ha potuto nulla nei successivi due parziali che Rune ha chiuso sul 6-2 6-3. Secondo successo in un challenger per il 18enne scandinavo, considerato dagli addetti ai lavori come l’astro nascente del tennis mondiale.