Sabato 14 al via il Giro del Monte: pieno di iscritti in vista

“Questo evento di consente di vedere scorci in totale libertà che, altrimenti, non potresti vivere a pieno” - così Samuele Guiducci presenta il Giro del Monte, evento nato negli anni '70 e rievocato con formula vincente nell'ultimo periodo. Il presidente della Track&Field e il Capitano di Castello di San Marino Città Tomaso Rossini hanno illustrato la manifestazione che partirà sabato 14 maggio dal piazzale Lo Stradone alle ore 18. 7km di podistica competitiva, Corporate Run e camminata: il Giro del Monte coinvolge chiunque, dagli atleti agli appassionati passando per chi vuole farsi una passeggiata in compagnia di amici. Per questo i numeri del Giro (oltre 400 pre-iscritti) sono sempre importanti, come spiegato dallo stesso Guiducci.

Iscrizioni online aperte fino a venerdì 13 sul sito www.tfsanmarino.com e “in loco” il giorno dopo – quello della gara - dalle ore 14 alle 17 al piazzale Calcigni. Durante il pomeriggio anche la competizione dedicata ai giovani e agli special olympics. Per il 2022 è aperta la caccia a Vasil Matviychuk, vincitore lo scorso anno con il record di 21 minuti e 49 secondi. Previsti, inoltre, dei collegamenti con Irol su Radio San Marino (102.7 FM) per vivere, dall'inizio alla fine, la magia del Giro del Monte.

Nel servizio l'intervista a Samuele Guiducci, presidente Track&Field San Marino