Sabato 21 e domenica 22 settembre torna Sport in Fiera

Torna l’attesissimo appuntamento con Sport in Fiera, la rassegna sportiva multidisciplinare che ogni anno anima il Centro Sportivo di Serravalle, coinvolgendo grandi e piccini. Quest’edizione si preannuncia ricca di novità e di appuntamenti imperdibili.

L’evento, organizzato dal CONS con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport, con la collaborazione delle Federazioni sportive e delle scuole, si aprirà sabato 21 settembre con la cerimonia d’apertura alla presenza delle istituzioni politiche e sportive, che darà il via ufficiale a due giorni dedicati allo sport e al benessere. L’evento sarà aperto al pubblico già da sabato mattina e proseguirà nella giornata di domenica: nel pomeriggio tutti potranno assistere alle esibizioni sul palco centrale e assaporare l’offerta federale nei numerosi stand.

Il mattino sarà interamente dedicato alle scuole medie di Serravalle e Fonte dell’Ovo, con un programma fitto di attività pensate per coinvolgere gli studenti e farli avvicinare a diverse discipline sportive, unendo giochi di squadra e attività d’interazione come un dialogo insieme ad atleti sammarinesi, psicologi dello sport e un approfondimento della storia delle Olimpiadi insieme a Giuseppe Giardi, autore del podcast “Storia in Flanella”.

Dalle 14.30 di pomeriggio il palco centrale ospiterà le esibizioni delle Federazioni sportive sammarinesi, il tutto scandito dalla voce di Irol, speaker della manifestazione per il secondo anno consecutivo. Novità assoluta di quest’anno: saranno presenti anche i Lettori con la Valigia, che allieteranno i più piccoli con letture a tema sportivo all’interno del Museo dello Sport e dell’Olimpismo, con tre appuntamenti al giorno (alle ore 11, 16 e 17) con partenza in Piedibus dallo stand centrale del CONS.

Lo stand centrale del Comitato Olimpico sarà il cuore pulsante della manifestazione: oltre alla possibilità di acquistare le magliette ufficiali di Sport in Fiera 2024, sarà allestita un’area dedicata alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tanto di torcia olimpica per scattare foto ricordo da condividere sui social. Per la prima volta Sport in Fiera si prolunga anche nella serata di sabato, che si preannuncia indimenticabile: dalle 18.00 si terrà un torneo di 3v3 di pallacanestro con le formazioni Under 17 e 19 e a seguire il divertimento proseguirà fino alle 21:00 con un concerto di Irol e altri artisti sammarinesi, il tutto accompagnato da una ricca offerta gastronomica a cura del Bar Guaita.

Per le due giornate di manifestazione la piscina del Multieventi Sport Domus sarà aperta al pubblico gratuitamente (10.00-18.00). Anche quest’anno è confermato il gioco “Passaporto dello Sportivo“: i bambini potranno ritirare la scheda presso lo stand del Cons e, una volta completata con i timbri ricevuti visitando gli stand di tutte le Federazioni, potranno ricevere in cambio un simpatico premio. La manifestazione si chiuderà domenica alle 18:30 con la tradizionale cerimonia di chiusura, che sul palco centrale ospiterà un momento collettivo di movimento e danza.