Sabato a Serravalle il Memorial Casadei

Gennaio dedicato al ricordo di Alessandro “Cassa” Casadei per la Fspav, che sabato 31 gennaio organizza a Serravalle la 15ª edizione del Memorial intitolato all’ex palleggiatore e capitano della nazionale, scomparso nel 2009. Alla palestra a lui dedicato a Serravalle, a partire dalle 16, in programma tre incontri tra la nazionale sammarinese, la Prime Cleaning Riccione e la Sabini Castelferretti. Per gli uomini del ct Roberto Pascucci si tratta del primo test del 2026 in vista degli Europei Small Countries Association, in programma a giugno in Irlanda del Nord.

Questi i convocati: Marco Rondelli e Samuele Ceccolini (palleggiatori); Matteo Bernardi, Filippo Facchi, Federico Mazza e Michele Orazi (centrali); Lorenzo Benvenuti, Samuel Frascio, Federico Borghesi e Nicolò Seveglievich (schiacciatori); Nicolò Conti e Izuchukwu Oforah (opposti); Gabriele Giri e Samuele Rizzi (liberi).









