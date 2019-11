Sabato di impegni per il volley sammarinese

Lunghissima trasferta per la Titan Services San Marino che sabato gioca a Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia. “Andremo a Santo Stefano Magra in fiducia perché, al di là delle due sconfitte patite, stiamo giocando la nostra pallavolo” commenta il coach Stefano Mascetti.

Primo derby della stagione invece per la Banca di San Marino che sempre nella giornata di sabato affronta sul parquet di Serravalle la Gut Chemical Bellaria. “Il Bellaria è una bella squadra, molto solida, che guarda alla parte alta della classifica. – commenta Wilson Renzi, allenatore delle titane– Noi giochiamo in casa e abbiamo il dovere di provarci anche se sappiamo che l’impegno è duro.