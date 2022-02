MEETING DEL TITANO DI NUOTO Sabbioni-Orsi-Rivolta: "San Marino tappa imprescindibile per dare inizio alla stagione" Tanti i volti nuoti presenti al Meeting del Titano, tra questi Simone Sabbioni, Marco Orsi e Matteo Rivolta quest'ultimo oro nei 100 farfalla ai Mondiali di Abu Dhabi

Simone Sabbioni, allenato in passato dall'attuale Direttore Tecnico della Federazione nuoto sammarinese Luca Corsetti, sta svolgendo una preparazione lontano dalla confort zone. Marco Orsi spesso a San Marino sta preparando i prossimi appuntamenti in vasca corta. "A 32 anni - aggiunge Orsi - ci si può ancora divertire" . Sta attraversando un ottimo stato di forma Matteo Rivolta oro per lui ai recenti mondiali di Abu Dhabi nei 100 metri farfalla.

Nel video le loro interviste

