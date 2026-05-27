Sakura Judo, la consegna delle cinture sotto gli occhi dei Capitani Reggenti

Da anni, la cerimonia della consegna delle cinture è un momento emozionante. E quest'anno lo è stato ancora di più, impreziosito dalla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Accompagnati dai Segretari di Stato Rossano Fabbri e Teodoro Lonfernini, i Capi di Stato hanno assistito e ammirato l'esibizione degli atleti dell'Associazione Sakura Judo, diventata ormai un'istituzione in Repubblica. La dirigente e Maestra di Judo Silvia Marocchi ha accompagnato l'evento, accolto con grande entusiasmo da tutti i presenti.

"Per me rappresenta il momento in cui i genitori finalmente possono vedere quanto i loro ragazzi hanno già tutto dentro di sé" - dice Silvia Marocchi, dirigente e Maestra di Judo dell'Associazione Sakura Judo San Marino - "Perché noi nasciamo con un DNA che è perfetto, è come la tastiera di un pianoforte. Se tu hai la conoscenza, le capacità e soprattutto come usare le capacità, allora viene una melodia straordinaria. Se invece vai un po' a caso, a tastoni, ovviamente vengono dei tentativi un po' stonati. Questo è il Judo, permette finalmente di far scoprire a bambini di tutta l'età che hanno già tutto e devono semplicemente avere la libertà di poterci scoprire. Quando sono salita per la prima volta sulla materassina, non c'è stato per la prima volta distinzione di sesso, età, razza. Quindi sentirsi parte di un gruppo è quello che io desidero che la nostra piccola Repubblica di San Marino possa veramente capire quanto dipende da noi"



Dietro la pratica sportiva del judo c'è una filosofia di vita, che insegna ad affrontarla non reagendo impulsivamente alle circostanze ma scegliendo con consapevolezza il proprio cammino. Non solo una disciplina, ma un vero e proprio modello educativo. Senso di appartenenza e sani valori che testimoniano come – in un mondo così frammentato – il judo non conosca ostacoli: bambini, ragazzi e genitori assieme per un momento di convivialità e forte emotività.