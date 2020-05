TENNIS Salta il San Marino Junior Open

Salta il San Marino Junior Open.

Con lo stop di tutti i tornei internazionali, la Federazione Internazionale Tennis comunica che anche il San Marino Junior Open quest’anno non si disputerà. La cancellazione del torneo segue la decisione di posticipare al prossimo anno il ritorno del Challenger Atp. Al momento resta confermata la San Marino Junior Cup, riservato alle categorie Under 14 e Under 16, in programma sul Titano dal 17 al 23 agosto.



I più letti della settimana: