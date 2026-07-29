Saltano due teste di serie al San Marino Open

Il San Marino Open entra nel vivo. E lo fa con una battaglia accesissima sul campo centrale di Fonte dell'Ovo. Nikolasz Basilashvili viene sconfitto in una partita tiratissima dal croato Mili Poljicak. Nel primo set il georgiano, ex numero 16 al mondo, non riesce a sfruttare il break di vantaggio conquistato in apertura di partita ed è costretto al tiebreak. La testa di serie numero 4 del tabellone finisce sotto per 4-1, prima di rimontare e conquistare il primo parziale. Secondo set in cui è invece Poljicak a strappare subito il turno di servizio nel terzo game, con il croato che mantiene il vantaggio e conquista il parziale con il punteggio di 6-3. La partita si trascina così al set decisivo, dove Basilashvili si porta subito in vantaggio, ma nel sesto game il croato mette a segno il controbreak. Entrambi poi non riescono a tenere il turno di battuta successivo, ma Poljicak riesce a portarsi prima avanti per 5-4, poi mette a segno il terzo break consecutivo per il definitivo 6-4 che chiude definitivamente la partita dopo 2 ore e 41 minuti di gioco.

Arriva una sorpresa anche nell'altro match pomeridiano in programma, dove salta la testa di serie numero 7 del tabellone Hugo Dellien, costretto al ritiro per un infortunio al tendine d'achille al termine del primo set. Ne approfitta Prado Angelo, che vince il derby boliviano e accede ai quarti di finale. Il giovane 21enne, grazie a questa vittoria sale al best ranking in classifica.







