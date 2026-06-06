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Salvatore Licchetta vince il titolo sammarinese di biliardo specialità boccette con buche

Il vincitore si è reso protagonista di un’autentica rimonta contro Terenzi - vincitore del titolo nel 2022, 2024 e 2025

6 giu 2026
Salvatore Licchetta vince il titolo sammarinese di biliardo specialità boccette con buche

Salvatore Licchetta è il campione sammarinese 2026 di biliardo sportivo specialità boccette. Nella finale di giovedì 4 giugno presso il bar “Il Ritrovo 2.0” di Dogana ha sconfitto in finale Marco Terenzi, conquistando il titolo sammarinese di specialità per la prima volta. Nello scontro decisivo, Licchetta si è reso protagonista di un’autentica rimonta contro Terenzi - vincitore del titolo nel 2022, 2024 e 2025 -, quando sul 65-75 quest’ultimo ha avuto l’opportunità per due volte di chiudere la sfida, Licchetta è risalito con 10 punti di colore e 8 di bocciata fino a 83 punti utili per il titolo.

I due sono arrivati in finale grazie a un cammino pressoché perfetto: Licchetta ai quarti ha superato Cancellieri, vincitore nel 2019, e in semifinale Bugli; mentre Terenzi ha avuto la meglio su Carlucci e Casadei.

“Un sentito ringraziamento all’organizzatore Mario Cenci e a Sergio Carlucci per l’ospitalità, inoltre desideriamo complimentarci con tutti i giocatori che hanno partecipato al campionato” ha commentato la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo, che è stata rappresentata per le premiazioni da Gianluca Zonzini, vicepresidente federale del settore boccette.




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