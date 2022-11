BOCCE CHAMPIONS LEAGUE Sammarinesi a tutta: Austria ko nel maschile, le donne battono l'Ungheria

Comincia col botto l'avventura della Libertas nella Champions League di Bocce. In campo maschile i sammarinesi hanno superato per 4-1 i padroni di casa dell'Austria grazie ai successi di Jacopo Frisoni e Alfeo Carli nell'individuale, di Jacopo Frisoni ed Enrico Dall'Olmo nella coppia e di Alfeo Carli, Jacopo Frisoni ed Enrico Dall'Olmo nella terna. Notizie ottime anche in campo femminile con la Libertas avanti 3-0 sull'Ungheria. I punti da Kety Crescenzi nell'individuale, Kety Crescenzi e Lucia Eusebi nella coppia, Stella Paoletti nel singolo e Paoletti-Crescenzi-Eusebi nella terna.

