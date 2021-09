TENNIS TAVOLO Sammarinesi in evidenza al Torneo Nazionale Assoluto

Sammarinesi in evidenza al Torneo di Terni disputato nel week end con la presenza di tutti i migliori pongisti italiani. Mattias Mongiusti conferma l'alto livello raggiunto con quattro successi e una sconfitta contro il numero 10 d'Italia risultato poi finalista. Federico Giardi, fuori in qualificazione, si riscatta poi nel tabellone consolazione con tre successi consecutivi. Davide Muccioli vince per la prima volta il suo girone di qualificazione e poi esce sconfitto nei trentaduesimi.

