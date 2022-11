MONDIALI BOCCE Sammarinesi super: solo vittorie nella prima giornata

Sammarinesi super: solo vittorie nella prima giornata.

Cominciano alla grande i Mondiali di Mersin per le bocce sammarinesi. Nella Raffa il primo a scendere in campo è stato Jacopo Frisoni, padrone nell'individuale con un eloquente 12-0 al rappresentante del Marocco. Combattutissimo l'incontro femminile vinto da Stella Paoletti per 9-8 sull'Australia. Bene infine anche il doppio maschile (Frisoni-Dall'Olmo 8-4 ai padroni di casa della Turchia) e il doppio misto con Enrico Dall'Olmo e Anna Maria Ciucci si sono imposti per 8-3 sul Cile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: