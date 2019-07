San Marino 12-1, Godo travolto per manifesta

Un match a senso unico quello incamerato molto in fretta contro Godo. 12-1 al settimo prima del "tutti a casa" per manifesta. Una vittoria facile per San Marino che comincia subito con Celli a portarsi avanti grazie a un fuoricampo. Al secondo l'allungo dei padroni di casa su valida di Giordani, al terzo altri 3 punti: solo-homer di Flores, singolo di Albanese ed errore della difesa che fa entrare il 5-0. Poi la dispersione: fuoricampo da 4, grande slam e 10-0. Dopo l'1-10 i titani riguadagnano il margine per far scattare la manifesta nella parte bassa del quinto. Su Sabbadini, rilievo di Hernandez, singolo di Giordani, errore della difesa su Rondon, base ball guadagnata da Celli, base a Flores per il punto automatico dell’11-1 e rimbalzante di Reginato per il 12-1.

L'altro match giocato ieri sera sorride alla Fortitudo che ha fatto suo il derby con Castenaso, 5-2 per i bolognesi. Due partite a Ronchi dei Legionari tra Redipuglia e Nettuno, mentre stasera a Godo San Marino gioca gara 2.